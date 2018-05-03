تعليم شمال سيناء تكرم خبراء التعليم المشاركين في القوافل التعليمية







شمال سيناء - محمد الحر

كرمت مديرية التربية والتعليم، بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضة، اليوم الخميس، خبراء التعليم المشاركين فى القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بشمال سيناء، فى حفل أقيم بالصالة المغطاة للألعاب بمدينة العريش.

وسلم الدكتور عبد الكريم محمد أحمد، وكيل مديرية التربية والتعليم، شهادات تقدير للمكرمين لما يبذلوه من جهد فى رفع المعاناة عن طلاب الثانوية العامة بالمحافظة.

وشارك بحفل التكريم إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.