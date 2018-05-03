تعليم شمال سيناء تكرم خبراء التعليم المشاركين في القوافل التعليمية

تعليم شمال سيناء تكرم خبراء التعليم المشاركين في القوافل التعليميةالخميس، 03 مايو 2018 09:49 م
تكريم خبراء التعليم المشاركين في القوافل التعليمية
إضافة تعليق
كرمت مديرية التربية والتعليم، بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضة، اليوم الخميس، خبراء التعليم المشاركين فى القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بشمال سيناء، فى حفل أقيم بالصالة المغطاة للألعاب بمدينة العريش.
وسلم الدكتور عبد الكريم محمد أحمد، وكيل مديرية التربية والتعليم، شهادات تقدير للمكرمين لما يبذلوه من جهد فى رفع المعاناة عن طلاب الثانوية العامة بالمحافظة.
وشارك بحفل التكريم إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.
إضافة تعليق
10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية
محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة