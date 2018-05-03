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بدء تنفيذ اتفاق إخراج مسلحى بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إلى شمال سوريا

الخميس، 03 مايو 2018 11:20 ص
بدء تنفيذ اتفاق إخراج مسلحى بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إلى شمال سوريا خروج المسلحين من الغوطة ـ صورة أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
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ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنه بدأت اليوم الخميس، إجراءات تنفيذ بنود الاتفاق القاضى بإخراج المسلحين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إلى الشمال السورى، وذلك فى إطار العملية الرامية إلى إنهاء وجود التنظيمات المسلحة فى جنوب مدينة دمشق وصولا إلى إعلان الغوطة الغربية خالية من المسلحين.

وأفادت (سانا) بأن عددا من الحافلات دخلت اليوم إلى بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم للبدء بإخراج المسلحين وعائلاتهم إلى الشمال السورى، مضيفة أنه من المتوقع خروج نحو 5000 من المسلحين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، تنفيذا للاتفاق الذى تم التوصل إليه الأحد الماضى والذى يقضى بإخراج المجموعات المسلحة المنتشرة فى البلدات الثلاث.

وأضحت (الوكالة) أن الاتفاق يقضى بإخراج من يرغب من المسلحين مع عائلاتهم فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج المسلحين منها، مشيرة إلى أن التنظيمات المسلحة بمختلف مسمياتها رضخت خلال الأشهر الماضية إلى سلسلة من الاتفاقات بريف دمشق وفقا لشروط الحكومة السورية وتحت ضربات الجيش السورى المركزة والمكثفة والتى أوقعت خسائر فادحة بهياكل هذه التنظيمات ومتزعميها فى مواقع انتشارها فى أرياف مدينة دمشق.

من ناحية أخرى  ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن التنظيمات المسلحة فى منطقة الحجر الأسود استهدفت بـ 4 قذائف صاروخية حيى مساكن برزة والشاغور فى مدينة دمشق.

وأفاد مصدر فى قيادة شرطة دمشق -فى تصريح اليوم الخميس، بأن التنظيمات المسلحة فى منطقة الحجر الأسود استهدفت بقذيفة حى مساكن برزة وبـ 3 قذائف حى الشاغور، ما تسبب بوقوع أضرار مادية فى الممتلكات.

وأوضح المصدر أن هذه الاعتداءات المسلحة تتزامن مع بدء تنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه الأحد الماضى، والقاضى بإخراج المسلحين وعائلاتهم من بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم المجاورة للحجر الأسود إلى الشمال السورى تمهيدا لعودة مؤسسات الدولة إليها.

وأشار المصدر إلى أن 22 شخصا أصيبوا -الاثنين الماضى- جراء اعتداءات بقذائف هاون أطلقها تنظيم داعش الإرهابى من داخل الحجر الأسود سقطت على أطراف مخيم اليرموك أثناء دخول الحافلات لتقل المسلحين وعائلاتهم منه إلى الشمال السورى.


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