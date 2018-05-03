اليوم.. ثقافة الإسكندرية تحتفل بعام ذوى القدرات الخاصة بالأنفوشى

اليوم.. ثقافة الإسكندرية تحتفل بعام ذوى القدرات الخاصة بالأنفوشىالخميس، 03 مايو 2018 07:30 ص
احتفالية ثقافية لذوى الاحتياجات الخاصة - صورة أرشيفية
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ينظم قسم التمكين الثقافى التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، احتفالية باعتبار عام 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة اليوم الخميس 3 مايو بقصر ثقافة الأنفوشى.
يتضمن الحفل افتتاح معرض فنى لورش ذوى الاحتياجات الخاصة، يعقبه عرض فنى لفرقة فنون الإعاقة بقيادة الكابتن مصطفى الروش بجانب عرض فنى لفرقة براعم الأنفوشى بقيادة الفنانة نجلاء عبد القادر، وفقرة عرائس ماريونت لدار الحنان.
ويختتم الحفل بتكريم المتميزين من ذوى القدرات فنيا ورياضيا بتسليمهم شهادات تقديرجدير بالذكر أن الحفل يقام بالتعاون مع الاتحاد النوعى للإعاقة برأس التين، وتحت إشراف الفنانة غادة طلعت مسئول التمكين الثقافى بالفرع.
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