اليوم.. الأقصر تفتتح أول معرض للسلع المعمرة ضمن مبادرة معاً ضد الغلاء







الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الخميس، افتتاح أول وأكبر معرض للسلع المعمرة بوسط المدينة، بحضور قيادات المحافظة، والعميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، ورئيس مجلس إدارة شركة السلام خالد عبد الفتاح، وذلك بنادى التجديف الرياضى بوسط مدينة الأقصر، ويأتى هذا المعرض الذى يستمر طوال شهر ونصف الشهر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار مبادرة معا ضد الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى الصعيد تحديدا.

ويشمل المعرض الكبير، عرض وبيع جميع أنواع الأجهزة الكهربائية والتكييفات بأسعار مخفضة مقارنة بمنافذ البيع فى المحافظات، ويقدم المعرض خدمة التقسيط بدون فوائد وأقل مقدم لجميع الموظفين فى القطاع الحكومى والخاص، وأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش، وأصحاب الشهادات والودائع.