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الملك سلمان يؤكد للعاهل المغربى وقوف السعودية مع المغرب تجاه كل ما يهدد أمنه

الخميس، 03 مايو 2018 08:29 م
الملك سلمان يؤكد للعاهل المغربى وقوف السعودية مع المغرب تجاه كل ما يهدد أمنه الملك سلمان بن عبد العزيز


كتب أحمد عبد الرحمن
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أكد الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، فى اتصال هاتفى مع العاهل المغربى الملك محمد السادس، وقوف السعودية حكومة وشعباً مع المغرب تجاه كل ما يهدد أمنه واستقراره، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

وأكد كل من الملك سلمان والعاهل المغربى على ضرورة توحيد المواقف وتنسيق الجهود لمواجهة النزعة العدوانية للنظام الإيرانى وتدخلاته.

 


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