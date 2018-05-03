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"المصرين الأحرار" يكرم قيادات المنوفية وعمالها المتميزين الأحد المقبل

الخميس، 03 مايو 2018 02:41 م
"المصرين الأحرار" يكرم قيادات المنوفية وعمالها المتميزين الأحد المقبل اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية


المنوفية – محمود شاكر
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يقيم حزب المصريين الأحرار بالمنوفية، يوم الأحد المقبل، احتفالية لتكريم قيادات قطاعات المحافظة المختلفة، وعمالها المتميزين فى كافة المجالات بقاعة المؤتمرات باستاد شبين الكوم الرياضى، فى تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك بمناسبة عيد العمال.

ومن المقرر أن يتم تكريم اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، والقائم بأعمال المحافظ، والدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة، ورؤساء جامعتى المنوفية والسادات، وقيادات المديريات الخدمية، وإتحاد العمال، بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

وأكد محمود ريش أمين الحزب بالمحافظة، أن الاحتفالية تأتى رسالة تقدير لقيمة العمل والعمال فى بناء مستقبل مصر، مشيراً إلى أن كلمة الشكر والتقدير لها مفعول السحر عند المصريين، لتخرج منهم كامل طاقاتهم الإيجابية، لافتا إلى أن التكريم لم يقتصرها الحزب على العمال فقط، بل ستشمل جميع قطاعات المحافظة من صحة وتعليم، وزراعة وتموين ورؤساء المدن، وغيرها بحيث يتم تكريم قيادة المديرية والعامل المتميز بها .

وأضاف فى بيان اليوم الخميس، أن الحزب سيعلن عن خطة العمل المستقبلية لأمانة محافظة المنوفية خلال الاحتفالية، بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وأهمها مشروع دعم أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.


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