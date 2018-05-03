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القوات العراقية تحبط هجوما إرهابيا لداعش شمال شرقى بعقوبة

الخميس، 03 مايو 2018 12:01 م
القوات العراقية تحبط هجوما إرهابيا لداعش شمال شرقى بعقوبة القوات العراقية ـ صورة أرشيفية


بغداد(أ ش أ)
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أحبطت القوات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، هجوما إرهابيا لتنظيم داعش، على نقطة أمنية شمال شرقى بعقوبة.

وقال مصدر محلى فى ديالى، فى تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، "إن عناصر من تنظيم داعش هاجموا نقطة أمنية مرابطة من سرية الفوج السادس للشرطة فى محيط منطقة وادى العوسج أطراف ناحية جلولاء شمال شرقى بعقوبة"، موضحا أن القوات الأمنية تمكنت من التصدى للهجوم و إحباطه وتكبيد التنظيم خسائر بين صفوفه.

 


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