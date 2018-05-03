الفريق مهاب مميش : عبور 53 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور53 سفينة، بحمولة 2.9 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفن بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات والتى ترفع علم ألمانياMSC LA SPEZIAN ، بحمولة 157 ألف طن، قادمة من مالطا، ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 28 سفينة من إتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة مليون 500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الدانمركيةMABISON MAERSK ، بحمولة 200 ألف طن، قادمة من سيرلانكا، ومتجهة إلى بريطانيا.