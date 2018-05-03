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العراق تستنكر الهجوم الإرهابى على مقر مفوضية الانتخابات الليبية بطرابلس

الخميس، 03 مايو 2018 10:15 ص
العراق تستنكر الهجوم الإرهابى على مقر مفوضية الانتخابات الليبية بطرابلس تفجير مفوضية الانتخابات بطرابلس


بغداد(أ ش أ)
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استنكرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابى الذى استهدف مقر مفوضية الانتخابات الليبية فى طرابلس أمس الأربعاء، مؤكدة تضامنها مع ليبيا شعبا وحكومةً.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - : "إن الوزارة تعبر عن استنكارها وإدانتها الشديدة للهجوم الإرهابى الغادر الذى استهدف مقر مفوضية الانتخابات الليبية بالعاصمة طرابلس، وأدى إلى سقوط عدد من أعضائها ومن المواطنين الأبرياء وقوات الأمن بين قتلى وجرحى".

وأعربت الخارجية عن خالص تعازيها لذوى الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين..مؤكدة تضامنها الكامل مع ليبيا الشقيقة شعبا وحكومة ووقوفها إلى جانبهم فى مواجهة قوى الإرهاب والتطرف التى تسعى إلى إجهاض المسار الانتقالى فى ليبيا وما تم تسجيله من أشواط مهمة على طريق الحوار والتوافق.

يذكر أن مسلحين بينهم انتحارى شنوا هجوما إرهابيا على مقر اللجنة العليا الانتخابية فى العاصمة الليبية طرابلس أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين،، وقد أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن هذا الهجوم.

 


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