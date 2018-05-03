"الصليب الأحمر": مسلحون يخطفون ممرضة ألمانية فى الصومال

"الصليب الأحمر": مسلحون يخطفون ممرضة ألمانية فى الصومالالخميس، 03 مايو 2018 03:11 ص
عناصر من الجيش الصومالى
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خطف مسلحون مجهولون، من داخل مجمع فى العاصمة الصومالية مقديشو، مساء الاربعاء، ممرضة ألمانية تعمل لدى اللجنة الدولية للصليب الاحمر، كما أعلنت المنظمة الاغاثية الدولية.
وقال دانيال اومالى نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر فى الصومال "نحن قلقون بشدة على سلامة زميلتنا".
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