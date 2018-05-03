السجن المؤبد لـ 8 إرهابيات أجنبيات ينتمين لـ"داعش" بالعراق

السجن المؤبد لـ 8 إرهابيات أجنبيات ينتمين لـ"داعش" بالعراقالخميس، 03 مايو 2018 01:57 م
محكمة ـ صورة أرشيفية
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قضت المحكمة الجنائية المركزية فى بغداد، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد بحق 8 "إرهابيات" أجنبيات ينتمين إلى تنظيم داعش.
وقال المتحدث الرسمى لمجلس القضاء الأعلى القاضى، عبد الستار بيرقدار - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن "المحكمة الجنائية المركزية قضت بالسجن المؤبد بحق ثمانى إرهابيات أجنبيات من دول مختلفة، ثلاثة منهن من تركيا ومثلهما من أذربيجان وواحدة من أوزبكستان وأخرى من سوريا".
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