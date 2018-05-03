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السجن المؤبد لـ 8 إرهابيات أجنبيات ينتمين لـ"داعش" بالعراق

الخميس، 03 مايو 2018 01:57 م
السجن المؤبد لـ 8 إرهابيات أجنبيات ينتمين لـ"داعش" بالعراق محكمة ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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قضت المحكمة الجنائية المركزية فى بغداد، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد بحق 8 "إرهابيات" أجنبيات ينتمين إلى تنظيم داعش.

وقال المتحدث الرسمى لمجلس القضاء الأعلى القاضى، عبد الستار بيرقدار - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن "المحكمة الجنائية المركزية قضت بالسجن المؤبد بحق ثمانى إرهابيات أجنبيات من دول مختلفة، ثلاثة منهن من تركيا ومثلهما من أذربيجان وواحدة من أوزبكستان وأخرى من سوريا".

 


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