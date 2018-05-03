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الخميس، 03 مايو 2018 08:03 ص
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الدفاع الروسية: عملية نزع الألغام فى مدينة دوما السورية ستستمر 3 أشهر

الخميس، 03 مايو 2018 08:04 ص
الدفاع الروسية: عملية نزع الألغام فى مدينة دوما السورية ستستمر 3 أشهر عمليات ازالة ألغام _ صورة أرشيفية


موسكو أ ش أ
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أفاد مركز المصالحة الروسى فى سوريا، بأن عملية نزع الألغام فى مدينة دوما السورية المحررة من مسلحى تنظيم "جيش الإسلام" ستستمر 3 أشهر.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، عن الجنرال فلاديمير زولوتوخين المتحدث باسم المركز (التابع لوزارة الدفاع الروسية) قوله إنه : "يتم حاليا نزع الألغام فى المدينة بنشاط. وحتى اليوم نجح المهندسون العسكريون السوريون فى كشف وتدمير 1.2 ألف لغم و1.5 طن من المتفجرات و4 آلاف عبوة ناسفة يدوية الصنع. وسيستمر نزع الألغام فى المدينة كلها لمدة 3 أشهر".

وأضاف زولوتوخين أن الألغام التى قد تم العثور عليها، وفقا للعلامات الموجودة عليها، مصنوعة فى بلدان حلف الناتو، مشيرا إلى أن المهندسين العسكريين السوريين يجدون يوميا ما بين 200 و250 لغما وعبوة ناسفة يدوية الصنع.

من جهته، قال متحدث باسم القوات المسلحة السورية إن السكان المحليين فى دوما يشاركون بفعالية فى كشف ونزع الألغام فى المدينة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت سابقا بأنها انتهت فى 13 أبريل الماضى بالكامل عملية إخراج المسلحين من مدينة دوما التى انتقلت إلى سيطرة الحكومة السورية، وأضافت أن العدد الإجمالى للمسلحين وأفراد أسرهم الذين تم إخراجهم من المدينة بلغ 21 ألف شخص.

 


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