الحماية المدنية تدفع بعشرات اللوادر لرفع آثار حريق مصنع كوم امبو

الحماية المدنية تدفع بعشرات اللوادر لرفع آثار حريق مصنع كوم امبوالخميس، 03 مايو 2018 06:01 م
رفع اثار الحريق
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تواصل قوات الحماية المدنية برئاسة العميد ضياء الدين محى، والمقدم هيثم محمد شحاتة، وكيل إدارة الحماية المدنية، جهودها فى أعمال تبريد موقع الحريق الذى نشب أمس الأربعاء، بمصنع السكر بكوم امبو، من خلال الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وعشرات من اللوادر لرفع آثار الحريق من المصنع، ومنع أى مصدر يسمح بتجدد النار من جديد.
فى الوقت نفسه من المقرر أن تصل لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء، لتفقد آخر مستجدات الوضع فى الحادث، والتأكد من إحكام السيطرة على الحريق، وتحديد حجم الخسائر التى لحقت بالمصنع.
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