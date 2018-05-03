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الخميس، 03 مايو 2018 06:36 م
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الحماية المدنية تدفع بعشرات اللوادر لرفع آثار حريق مصنع كوم امبو

الخميس، 03 مايو 2018 06:01 م
الحماية المدنية تدفع بعشرات اللوادر لرفع آثار حريق مصنع كوم امبو رفع اثار الحريق


أسوان ندى سليم
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تواصل قوات الحماية المدنية برئاسة العميد ضياء الدين محى، والمقدم هيثم محمد شحاتة، وكيل إدارة الحماية المدنية، جهودها فى أعمال تبريد موقع الحريق الذى نشب أمس الأربعاء، بمصنع السكر بكوم امبو، من خلال الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وعشرات من اللوادر لرفع آثار الحريق من المصنع، ومنع أى مصدر يسمح بتجدد النار من جديد. 

 

فى الوقت نفسه من المقرر أن تصل لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء، لتفقد آخر مستجدات الوضع فى الحادث، والتأكد من إحكام السيطرة على الحريق، وتحديد حجم الخسائر التى لحقت بالمصنع.

 


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