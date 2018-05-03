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الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

الخميس، 03 مايو 2018 11:36 ص
الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا الجيش الأردنى ـ صورة أرشيفية


عمان (أ ش أ)
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أعلن الجيش الأردنى، اليوم الخميس، إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من الأراضى السورية تجاه المملكة.

وصرح مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشمالية وعلى واجهة إحدى وحداتها، تمكنت من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات وبالتنسيق الوثيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري، اليوم ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية.

وأضاف المصدر، بحسب بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد مشاهدة 3 أشخاص ينوون التسلل إلى الأراضى الأردنية، مما أدى إلى تراجعهم باتجاه العمق السورى.

وأشار إلى انه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأكياس تحوى على 277 ألف حبة كبتاجون، و16 كف حشيش تم تحويلها إلى الجهات المختصة.

 


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