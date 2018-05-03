video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 03 مايو 2018 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجبورى: مفوضية الانتخابات البرلمانية العراقية مستقلة ونرفض التدخل فى عملها

الخميس، 03 مايو 2018 04:15 م
الجبورى: مفوضية الانتخابات البرلمانية العراقية مستقلة ونرفض التدخل فى عملها سليم الجبورى رئيس مجلس النواب العراقى


أ ش أ
إضافة تعليق

أكد رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، اليوم الخميس، رفض البرلمان التدخل بعمل مفوضية الانتخابات التشريعية، مشددا على أن المفوضية مؤسسة مستقلة تتبع مجلس النواب من الناحية القانونية.

وقال الجبورى - خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إنه من حق البرلمان عقد جلسة لتقييم عمل مفوضية الانتخابات بعد عملية الاقتراع"، مضيفا أن البرلمان يرفض أى تدخل بعمل المفوضية من أية جهة كانت رسمية أو سياسية؛ لأن السماح بالتدخل سينعكس سلبا على مدى قبول النتائج والتسليم بها.

يشار إلى أنه سيتوجه العراقيون إلى مراكز الاقتراع فى 12 من الشهر الجارى من أجل اختيار أعضاء مجلس النواب فى دورته الرابعة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الولايات المتحدة تعيد إلى العراق 3800 قطعة أثرية مهربة

العراق تستنكر الهجوم الإرهابى على مقر مفوضية الانتخابات الليبية بطرابلس

صور.. العراق ينجح فى استعادة آلاف القطع الأثرية المسروقة بواشنطن

العراق ينجح فى استعادة آلاف القطع الأثرية المسروقة بواشنطن

الفرنسية ميلينا بوغدير تنفى تهمة "الإرهاب" خلال إعادة محاكمتها فى العراق

سليم الجبورى

العراق

أخبار عربية

مجلس النواب




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة