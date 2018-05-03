الجبورى: مفوضية الانتخابات البرلمانية العراقية مستقلة ونرفض التدخل فى عملها

الجبورى: مفوضية الانتخابات البرلمانية العراقية مستقلة ونرفض التدخل فى عملهاالخميس، 03 مايو 2018 04:15 م
سليم الجبورى رئيس مجلس النواب العراقى
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أكد رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، اليوم الخميس، رفض البرلمان التدخل بعمل مفوضية الانتخابات التشريعية، مشددا على أن المفوضية مؤسسة مستقلة تتبع مجلس النواب من الناحية القانونية.
وقال الجبورى - خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إنه من حق البرلمان عقد جلسة لتقييم عمل مفوضية الانتخابات بعد عملية الاقتراع"، مضيفا أن البرلمان يرفض أى تدخل بعمل المفوضية من أية جهة كانت رسمية أو سياسية؛ لأن السماح بالتدخل سينعكس سلبا على مدى قبول النتائج والتسليم بها.
يشار إلى أنه سيتوجه العراقيون إلى مراكز الاقتراع فى 12 من الشهر الجارى من أجل اختيار أعضاء مجلس النواب فى دورته الرابعة.
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