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التربية والتعليم تعين مختار شاهين وكيلا للوزارة بالمنوفية خلفا لعبد الله عمارة

الخميس، 03 مايو 2018 07:16 م
التربية والتعليم تعين مختار شاهين وكيلا للوزارة بالمنوفية خلفا لعبد الله عمارة قرار تعيين مختار شاهين وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالمنوفية


المنوفية _ محمد فتحى
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أصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قرارا بتعيين الدكتور مختار عبد الهادى عفيفى شاهين وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالمنوفية خلفا للدكتور عبد الله عمارة، والذى احيل إلى التقاعد لبلوغة السن القانونية.

 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على أنه سيبذل قصارى جهده للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمحافظة المنوفية.


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