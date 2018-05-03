التحقيق مع حارس شونة قمح فى الشرقية بسبب استيلاء مورد على 2 طن غلة







الشرقية – إيمان مهنى

تمكن رئيس وحدة صيانة الحبوب بمديرية التموين بالشرقية، بالاشتراك مع إدارة تموين أبوكبير من ضبط سيارة تحمل 25 شيكارة قمح بإجمالى وزن 2 طن تقريبا داخل شونة تابعة لمطاحن شرق الدلتا بمركز أبو كبير، بغرض تهريبها وبيعها فى السوق السوداء.

وحرر مدير التموين محضر ضد حارس الشونة لتصرفه فى كمية من القمح المحلى موسم 2018 ، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

فى سياق متصل، ذكر بيان، أكد فيه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية انتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2018 حتى اليوم بلغت 316924 طنا و958 كيلو قمح، مشيراً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 17390 طنا و117 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة، لافتاً إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 381 ألف و 846 فدانا.