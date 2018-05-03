اعتقال سورى فى ألمانيا يشتبه فى انضمامه لتنظيم داعش

اعتقال سورى فى ألمانيا يشتبه فى انضمامه لتنظيم داعشالخميس، 03 مايو 2018 01:27 م
الشرطة الألمانية ـ صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات الألمانية إلقاء القبض على شاب سورى يبلغ من العمر 25 عامًا فى مدينة "توبينجن"جنوب غربى ألمانيا وذلك للاشتباه فى انتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابى.
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن الادعاء العام الألمانى قوله إن المشتبه به تم اعتقاله أمس الأربعاء فى "توبينجن".
وأضاف أن المعتقل يُشتبه فى انتمائه عام 2013 إلى ميليشيا قاتلت ضد الحكومة السورية وتحالفت لاحقًا مع تنظيم داعش.
ويعتقد أن المشتبه به قد غادر سوريا متجهًا إلى ألمانيا أواخر عام 2014، حسبما ذكرت الشبكة.
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