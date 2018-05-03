استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى الجمعة الماضية







(أ ف ب)

استشهد صباح اليوم الخميس شاب فلسطينى متاثرا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهات قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيلى يوم الجمعة الماضى شرق مدينة غزة، على ما افاد الناطق باسم وزارة الصحة.

وقال أشرف القدرة فى بيان أنه "استشهد أنس أبو عصر (19 عاما) متأثرا بجراح اصيب بها برصاص قوات الاحتلال يوم الجمعة الماضى شرق مدينة غزة".

من جهة ثانية أشار القدرة الى نقل فتى أصيب برصاص الجنود الإسرائيليون صباح الخميس شرق مدينة غزة إلى مستشفى "الشفاء" بمدينة غزة لتلقى العلاج.

وبوفاة ابو عصر يرتفع الى 46 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات فى إطار "مسيرة العودة" التى بدأت فى 30 مارس الماضى.