video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 03 مايو 2018 11:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى الجمعة الماضية

الخميس، 03 مايو 2018 10:06 ص
استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى الجمعة الماضية غزة - أرشيفية


(أ ف ب)
إضافة تعليق

استشهد صباح اليوم الخميس شاب فلسطينى متاثرا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهات قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيلى يوم الجمعة الماضى شرق مدينة غزة، على ما افاد الناطق باسم وزارة الصحة.

وقال أشرف القدرة فى بيان أنه "استشهد أنس أبو عصر (19 عاما) متأثرا بجراح اصيب بها برصاص قوات الاحتلال يوم الجمعة الماضى شرق مدينة غزة".

من جهة ثانية أشار القدرة الى نقل فتى أصيب برصاص الجنود الإسرائيليون صباح الخميس شرق مدينة غزة إلى مستشفى "الشفاء" بمدينة غزة لتلقى العلاج.

وبوفاة ابو عصر يرتفع الى 46 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات فى إطار "مسيرة العودة" التى بدأت فى 30 مارس الماضى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

44 شهيدا و6793 إصابة حصيلة اعتداءات الاحتلال على مسيرات غزة الشهر الماضى

إصابة شاب فلسطينى خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بشمال غزة

عمال فلسطين يتظاهرون بالمطرقة والأسمنت احتجاجا على البطالة فى قطاع غزة - صور

وزير العمل الفلسطينى: عمال غزة فى عيدهم يعانون الفقر رغم إمكانات القطاع

"بومبيو" يتجاهل الفلسطينيين فى أول زيارة لتل أبيب.. وزير الخارجية الأمريكى يدعم عنف إسرائيل ضد المحتجين فى غزة.. ويؤكد: لهم الحق فى الدفاع عن أنفسهم..وإيران تستحوذ على الاهتمام الأمريكى فى المنطقة

اخبار عربيه

فلسطين

غزه

الاحتلال الاسرائيلى

استشهاد فلسطينى




لا تفوتك
آبى أحمد يؤكد التزام أثيوبيا بشأن المحادثات مع مصر والسودان للاستخدام الأمثل لمياه النيل

آبى أحمد يؤكد التزام أثيوبيا بشأن المحادثات مع مصر والسودان للاستخدام الأمثل لمياه النيل

كل ما تريد معرفته عن قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها العادلى

كل ما تريد معرفته عن قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها العادلى

«الخليفة حى».. اعترافات مقرب من زعيم داعش: البغدادى على قيد الحياة والتقيته فى يوليو الماضى.. مخابرات بغداد تنجح فى اعتقال الإرهابى فى الأراضى التركية.. وأجهزة الأمن تتحرك لتأمين الانتخابات التشريعية فى البلاد

«الخليفة حى».. اعترافات مقرب من زعيم داعش: البغدادى على قيد الحياة والتقيته فى يوليو الماضى.. مخابرات بغداد تنجح فى اعتقال الإرهابى فى الأراضى التركية.. وأجهزة الأمن تتحرك لتأمين الانتخابات التشريعية فى البلاد

5 لاعبين ينتظر كوبر تألقهم فى شهر مايو استعداداً لمونديال روسيا.. تألق كهربا و رمضان صبحي.. عودة إكرامى لحراسة مرمى الأهلى.. تأثر مستوى عبدالله السعيد بالدورى الفنلدى.. فك نحس الهجوم بتألق الغزال و مروان

5 لاعبين ينتظر كوبر تألقهم فى شهر مايو استعداداً لمونديال روسيا.. تألق كهربا و رمضان صبحي.. عودة إكرامى لحراسة مرمى الأهلى.. تأثر مستوى عبدالله السعيد بالدورى الفنلدى.. فك نحس الهجوم بتألق الغزال و مروان

الأهلى يفقد وليد أزارو أمام كمبالا سيتى الأوغندى والمصرى البورسعيدى

الأهلى يفقد وليد أزارو أمام كمبالا سيتى الأوغندى والمصرى البورسعيدى

محمد صلاح يغيب عن ودية المنتخب أمام الكويت بسبب نهائى دورى أبطال أوروبا

محمد صلاح يغيب عن ودية المنتخب أمام الكويت بسبب نهائى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة