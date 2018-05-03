إصابة طالب بتسمم من لدغ مجهول أثناء عمله بالأرض الزراعية فى المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

أصيب طالب بحالة تسمم أثناء عمله بالأرض الزراعية بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، باستقبال مستشفى أشمون العام "م . ش . ع" 20 سنة، طالب بكلية الحقوق، ومقيم دائرة المركز، مصاباً بحالة تسمم ادعاء لدغ مجهول، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم" .

بالانتقال والفحص وسؤاله قرر أنه حال عمله بأرضهم الزراعية فوجئ بإصابته بلدغ مجهول، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة .

