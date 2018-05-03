إزالة 769 حالة إشغال بحملة مرافق فى الدقهلية







الدقهلية ـ محمد حيزة

شنت إدارة شرطة المرافق، بمحافظة الدقهلية، لليوم الثانى على التوالى، حملة على الشوارع الرئيسة بمدينة المنصورة، بنطاق قسم ثانى، وذلك لإزالة الإشغالات والمرافق بالشوارع، والتى تعيق الحركة، وتسبب الزحام.

وتمكنت الحملة، من إزالة 128 إشغالا، وتحرير 1112 محضرا للباعة الجائلين، وأصحاب المحال التجارية المتعدية على الأرصفة والطريق العام، وتم ضبط عدة مضبوطات متنوعة، بين كراسى وفتارين ومظلات، وأكشاك، وعربات يد، وحوامل، ومانيكنات ملابس، وتم إيداعها فى مخازن مركز ومدينة طلخا، وضبط 11 كافيه بدون ترخيص.

واستهدفت الحملة عددا من الشوارع الرئيسة بتعليمات اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، وترأس الحملة العقيد وائل الشربيني، مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد محمود يعقوب رئيس مباحث المرافق، والرائد أمير الطنبولى وكيل إدارة المرافق.