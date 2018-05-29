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الثلاثاء، 29 مايو 2018 07:18 ص
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يونهاب: رئيس المخابرات الكورية الشمالية السابق يتوجه إلى واشنطن

الثلاثاء، 29 مايو 2018 06:13 ص
يونهاب: رئيس المخابرات الكورية الشمالية السابق يتوجه إلى واشنطن زعيم كوريا الشمالية
رويترز
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 قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الثلاثاء إن كيم يونج تشول رئيس المخابرات السابق وأحد كبار المسؤولين بكوريا الشمالية توجه إلى واشنطن بعد توقفه فى بكين وذلك من المفترض لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن اجتماع قمة محتمل بين الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وشارك كيم يونج تشول عن كثب فى محادثات مع كوريا الجنوبية أيضا كما أن زيارته للولايات المتحدة ستشير بشكل أكبر إلى أن التحضيرات للقمة التاريخية تمضى قدما.

 

 


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