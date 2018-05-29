وكيل الأزهر يسمح لطالبة مريضة دخول امتحانات الدور الثانى بالدرجة كاملة

كتب لؤى على - أسامة طلعت تصوير أشرف فوزى

تفقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، معهد فتيات مصر الجديدة النموذجى، في أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم العلمى، حيث يؤدى الطلاب الامتحان بمادة الفقه باللجنة الأولى، والتى بدأت في التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر، بينما تبدأ اللجنة الثانية في تمام الحادية عشر والنصف، وتتنهى الواحدة والنصف، ويؤدى الطلاب امتحان مادة الديناميكا للنظام الحديث والميكانيكا للنظام القديم.

وخلال تفقده اللجنة شاهد طالبة تعاني من حالة إعياء شديدة وتعرضت للإغماء، حيث تركت اللجنة بعد نصف ساعة من بدياتها وتم إنزال الطالبة لساحة المعهد وتم استدعاء ولى أمرها، حيث قرر وكيل الأزهر فى لافتة إنسانية السماح لها بدخول امتحان الدور الثانى على الدرجة كاملة موجها حديثه لولي أمرها بأن أى امتحان لا تستطيع الطالبة استكماله لحالتها الصحية سيتم تأجيله للدور الثانى نظرا لظروفها ما أدى لدخول ولي أمرها فى نوبة من البكاء، موجها الشكر لوكيل الأزهر على تلك اللافتة الطيبة.

وخلال تفقده اللجان تحدث وكيل الأزهر مع الطالبات عن مستوى الامتحان، حيث أكدن أنه لا يوجد أى مشاكل أو جزئيات من خارج المنهج ،قائلا لهم:"خذوا وقتكم لاخر ثانية"

ويبلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية 156 ألف منقسمين إلى 100 ألف و350 طالبة وطالبة بالقسم الأدبى،و55 ألف 661طالب وطالبة بالقسم العلمى ،يؤدون الامتحانات ب 566 لجنة على مستوى الجمهورية.























































































