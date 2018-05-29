وسائل إعلام بريطانية: مقاتلات "إف 35" المتطورة قد تصل بريطانيا الأسبوع المقبل

لندن (أ ش أ)

كشفت وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن أن مقاتلات "إف-35" المتطورة قد تصل إلى المملكة المتحدة الأسبوع المقبل.

وأوضح تقرير لشبكة (آى تى فى) الإخبارية البريطانية أن الطائرات الأسرع من الصوت البريطانية تتمركز فى الولايات المتحدة منذ تصنيعها، ويجرى اختبارها واستخدامها للتدريب من قبل طيارين من سلاح الجو الملكى والبحرية الملكية.

ومن المقرر أن تعبر أربع طائرات، والتى تتمركز فى قاعدة مشاة البحرية الأمريكية فى بوفورت بولاية ساوث كارولينا، المحيط الأطلسى فى أول رحلة لها، إضافة إلى خمس مقاتلات أخرى فى بداية أغسطس، طبقا للشبكة البريطانية.

ومنذ أن أعلن وزير الدفاع البريطاني، جافين ويليامسون، عن وصول الطائرات إلى المملكة المتحدة فى وقت سابق من هذا الشهر، يتم الإعداد لقيامها برحلتها عبر الأطلسى والتى يمكن أن تحدث فى أى وقت اعتبارا من الخامس من يونيو القادم.

وقال قائد الجناح سكوت وليامز، الممثل الأعلى للمملكة المتحدة فى بوفورت، إن الموعد المحدد للتحرك لم يتم تأكيده بعد ويعتمد على عدد من العوامل بما فى ذلك الطقس.

وقبل وصولها إلى قاعدة سلاح الجو الملكى البريطانى مارهام بنورفولك، قال وليامز "هناك بالتأكيد شعور بأننا وصلنا بسرعة إلى نقطة أننا مرتاحون لأخذ بعض طائراتنا وإرسالها مرة أخرى إلى المملكة المتحدة حتى يتمكن السرب 617 من الإعلان عن القدرة التشغيلية الأولية فى نهاية العام".