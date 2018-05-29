وزير داخلية بلجيكا يعرب عن تعاطفه مع أسر ضحايا هجوم لييج

بروكسل (أ ش أ)

أعرب وزير داخلية بلجيكا، جان جامبون، عن تعاطفه مع أسر ضحايا الهجوم المسلح الذى وقع فى مدينة لييج شرقى البلاد.

وأوضح جامبون - فى تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء، أنه جارى العمل على كشف ملابسات الهجوم.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم المركز الوطنى لمكافحة الأزمات أنه لا يمكن استبعاد وجود دوافع إرهابية وراء الهجوم، إلى جانب النظر فى إمكانية وجود أسباب أخرى.

وكان شخص قد قام بإطلاق النار خارج مقهى فى وسط مدينة لييج، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم اثنان من أفراد الشرطة، وقد قام المسلح باحتجاز سيدة كرهينة قبل أن تتمكن الشرطة من قتله، فيما أسفر الهجوم أيضا عن إصابة شخصين بجروح.