وزير خارجية اليابان يدرس زيارة سنغافورة قبيل قمة ترامب وكيم

طوكيو(أ ش أ)

ذكرت مصادر فى الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية اليابانى تارو كونو يفكر فى زيارة سنغافورة أوائل الشهر المقبل قبل أن تستضيف الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا قمة تاريخية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن المصادر قولها أن الاستعدادات جارية لتنسيق اجتماع لكونو مع نظيره السنغافورى فيفيان بالاكريشنان سعيا للتعاون فى تبادل المعلومات حول القمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون المقرر عقدها يوم 12 يونيو.

وأضافت المصادر أن كونو، الذى يؤكد على العلاقات الثنائية مع سنغافورة ويعتزم زيارتها، سوف يطلب على الأرجح الدعم فى حل قضية مواطنين يابانيين اختطفتهم كوريا الشمالية قبل عقود.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإنه إذا جرت القمة الأولى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية كما هو مخطط لها فى سنغافورة، فمن المرجح أن يجتمع رئيس الوزراء السنغافورى لى هسين لونج مع ترامب وكيم على حدة كزعيم للدولة المضيفة للحدث التاريخى.