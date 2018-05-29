وزير خارجية السودان: عازمون على تجاوز كافة الخلافات حول مياه النيل وسد النهضة

كتب أيمن رمضان

قال وزير خارجية السودان الدرديرى محمد أحمد، إن بلاده لن تسمح لأى أزمات تعيق مسيرة العمل المشترك بين البلدين، وتابع:"عازمون على تجاوز كافة الخلافات حتى لا تكون هناك معوقات فى المستقبل.. ثمة اتفاقيات تحدد كيفية تعامل مصر والسودان مع مياه النيل وسد النهضة.. تم قطع شوط طويل فى تجاوز الخلافات التى كانت بين البلدان الثلاثة".

وأضاف "الدرديرى"، خلال مؤتمر صحفى له مع نظيره المصرى سامح شكرى بالقاهرة، أنه تناول مع "شكرى" القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فى ذلك قضية جنوب السودان.

وشدد وزير خارجية السودان، على أنه لا يوجد أى اختلاف بين مصر والسودان فى حقوق مياه نهر النيل، ومن غير الصحيح أن يقول أحد خلاف ذلك.