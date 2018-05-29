وزير خارجية السودان: تفعيل الاتفاقات المشتركة قبل زيارة السيسى للخرطوم

كتب أحمد جمعة

قال وزير الخارجية السودانى الدرديرى محمد أحمد، إن تفعيل الاتفاقات المشتركة بين مصر والسودان هامة، مشددا على أن القاهرة والخرطوم تعملان على تفعيل الاتفاقات بين البلدين قبيل القمة المصرية السودانية.

بدوره، أوضح وزير الخارجية سامح شكرى، أنه تم التطرق إلى ضبط الأداء الاعلامى بين مصر والسودان، مؤكدا أن هناك رفض لأى نوع من الإساءة للعلاقات المشتركة بين القاهرة والخرطوم، مشيرا إلى أن الاعلام عليه مسؤولية وضرورة عدم الإساءة إلى القيادات أو البلدين، مشددا على أهمية وضع ميثاق شرف إعلامى بين الإعلام المصرى والسودانى.

وأكد وزير الخارجية، أن مصر تمتلك إعلاما حرا فى تناول القضايا، مشددا على أهمية أن يكون الإعلام مسئول عن تناول القضايا التى تخص الشعبين.