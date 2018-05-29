وزير الداخلية: جهود مخلصة لرجال الشرطة لتقويض الإرهاب والتصدى له

كتب محمود عبد الراضى

تفقد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، اليوم، الثلاثاء، كليتى الدراسات ‏العليا والتدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة واطلع على محاور النشاط الدراسى ‏والتدريبى والنتاج العلمى للدارسين بكلية الدراسات العليا، وما انتهت إليه تلك الرسائل من توصيات.

وأكد وزير الداخلية، على أهمية تطويع تلك الإسهامات العلمية والأبحاث فى مجالات العمل الأمنى والإستفادة منها فى الواقع العملى، مشدداً على ‏ضرورة إيجاد آلية لطرح تلك الرؤى الأمنية والإستفادة منها بما يساهم فى نشر الوعى الأمنى بالمجتمع المصرى.

وتفقد وزير الداخلية لجان ‏الامتحانات للضباط الدارسين بمرحلة الدبلومات الشرطية فى مجالات ‏الأمن المختلفة وحقوق الإنسان والتواصل المجتمعى، ومكتبة الأبحاث والرسائل، وأكد على ضرورة توافر الدوريات والموسوعات والمراجع العلمية بما يلبى الإحتياجات العملية لجهاز الشرطة ويعظم من قيمة التوظيف الأمثل للعلم فى الإرتقاء بالأداء الأمنى.

وحرص وزير الداخلية، على متباعة عدد من المحاضرات بمعهد القادة " فرقة القيادات الأمنية " ومعهد تدريب الضباط " فرقة القيادات الوسطى "، مؤكداً على أهمية دور المستويات القيادية فى ثقل خبرات المرؤوسين بحجم الأعباء والتحديات التى تواجهها الدولة خلال المرحلة الراهنة، والتى تتطلب مزيد من الجهد والمثابرة لضمان أمن وإستقرار الوطن، كما أكد على أهمية إعلاء محددات الأمن الذاتى والتى تعد أحد أهم الدعائم الذى ترتكز عليها منظومة الأمن، مشيرًا إلى أنه بات لزامًا فى ظل ما نواجهه من إحداث وتحديات متلاحقة الإلتزام بتطبيق معايير الأمن بالمفهوم الشامل والإهتمام ‏بالإعداد الجيد للعنصر البشرى فى إطار ضوابط يحكمها ‏الإنضباط والجدية فى العمل من منطلق وطنى ووفقاً للمحددات القانونية.

واستعرض وزير الداخلية خلال لقائه بالضباط الدارسين طبيعة المرحلة الحالية وحجم التحديات والتهديدات المتلاحقة التى تتربص بالوطن لا سيما فى ظل موجة الإرهاب غير ‏المسبوقة التى تواجه البلاد، مؤكدًا على نجاح الجهود المخلصة لرجال الشرطة والقوات المسلحة فى تقويض تلك الأخطار والتصدى لها، ووجه بضرورة مواصلة تلك الجهود، والعمل المستمر على التطوير والإرتقاء ‏بالمنظومتين العلمية والتدريبية بما يتناسب وطبيعة المرحلة الحالية من خلال ‏تطوير البرامج المقدمة للدارسين لما لذلك من مردود إيجابى فى إزكاء قدراتهم وتحقيق الفاعلية فى أداء رسالتهم لإقرار الأمن والإستقرار بربوع ‏الوطن.



اللواء مجدي عبد الغفار داخل أكاديمية الشرطة



اللواء مجدي عبد الغفار يتفقد أكاديمية الشرطة



وزير الداخلية والقيادات الأمنية



وزير الداخلية يتحدث لرجال الشرطة