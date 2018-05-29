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وزير الثقافة تنعى عازف الكمان الشهير سعد محمد حسن

الثلاثاء، 29 مايو 2018 11:12 م
وزير الثقافة تنعى عازف الكمان الشهير سعد محمد حسن إيناس عبد الدايم
كتبت بسنت جميل
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تنعى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة عازف الكمان الشهير الفنان سعد محمد حسن، الذى وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.

 

وقالت الوزيرة فى بيان لها إن الوسط الفنى والموسيقى فى مصر والوطن العربى فقد أحد مبدعيه بعد أن ترك بصمة وعلامة بارزة فى مجال الموسيقى والحياة الفنية ووصفته بأنه من أشهر الموسيقيين فى الوطن العربى، إذ عزف خلف عمالقة الطرب فى مصر والعالم العربى ومنهم سيدة الغناء العربى أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب وفريد الأطرش ومحمد رشدى والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ ووردة وشادية وفايزة احمد وهدى سلطان وكارم محمود وفنان العرب محمد عبده وغيرهم.

 

يذكر أن الفنان سعد محمد حسن اكتشفه الموسيقار الراحل بليغ حمدى عام 1967 وهو أستاذ للكمان الشرقى بمعهد الموسيقى العربية، وشارك فى مئات الحفلات فى مصر والوطن العربى وعلى أكبر قاعات العالم، وحصل على العديد من التكريمات داخل مصر وخارجها ووصفة الجمهور والنقاد بأنه شاعر الكمان.

 

 


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إيناس عبد الدايم

سعد مكة حمد حسن

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