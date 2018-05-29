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وزير التعليم: فهرس الاستشهادات المرجعية يستخدم فى 2020

الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:20 ص
وزير التعليم: فهرس الاستشهادات المرجعية يستخدم فى 2020 الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بأن يكون المجتمع المصري مفكر ومبتكر ومتعلم، ولهذا نسعى إلى تعليم التلاميذ أسلوب الأبحاث من صغرهم من خلال مشروع بنك المعرفة.
 
وقال الوزير : نسعى لادخال مصر قبل 2030 في عالم المعرفة، مشيرا إلى أن فهرس الاستشهادات المرجعية سيساعد مصر فى تصدير المعرفة، وبالتالى سندخل مجال اقتصاد المعرفة.
 
وقال الوزير، إن مصر تؤثر فى ثقافات وعلوم وأنشطة الدول الأخرى، ومحمد صلاح خير مثال.
 
وأضاف الوزير، أن الفهرس للاستشهادات المرجعية باللغة العربية سيعتمد على الأبحاث ذات الجودة العالية، موضحا أنه جار التأسيس وترجمة الأبحاث العربية لأى دولة تتحدث بالعربية ، مؤكدا أن الآلاف من الأبحاث العربية سوف يقرأها العالم الغربى.   
 
وتابع الوزير : إنشاء فهرس للاستشهادات المرجعية يستهدف أن يعلن 2020 ويستخدم.
 
 

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