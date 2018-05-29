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وزير البيئة: "جامعو القمامة" حجر الأساس فى منظومة النظافة الجديدة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 11:25 م
وزير البيئة: "جامعو القمامة" حجر الأساس فى منظومة النظافة الجديدة وزير البيئة خلال لقاء ممثلى نقابة العاملين بالنظافة
كتبت – آية دعبس
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عقد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة اجتماعاً مع النقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة بمشاركة النقيب العام المهندس أمين حسن، وممثلى اللجان النقابية بالقاهرة والمحافظات، وذلك للوقوف على آخر تطورات وتداعيات القانون الجديد للمخلفات وعقود المنظومة الجديدة والذى يناقش حالياً من خلال مجلس النواب ودور الشركات المساهمة فى المنظومة الجديدة للمخلفات ومراحلها المختلفة، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندس أحمد خليل المنسق العام للبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة، وذلك بالمركز الثقافى التعليمى (بيت القاهرة).
 
أكد الدكتور خالد فهمى خلال المؤتمر الصحفى الذى أعقب الاجتماع على أنه تم الاستماع للمسئولين بالنقابة عن مشاكل ومتطلبات العاملين بالنظافة والرد على شواغلهم، موضحاً أن وزارة البيئة تنطلق من خلال عدم إمكانية إنشاء منظومة جيدة لجمع القمامة بدون جامعى القمامة باعتبارهم حجر الأساس فى بناء تلك المنظومة.
 
وأضاف وزير البيئة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والاتفاق عليه منها كيفية حصر عدد الوحدات السكنية أو الخدمية فى العقود الجديدة، مشيراً أنه تم الاتفاق على تحديد واضح لعدد الوحدات فى عقود المخلفات الجديدة حيث سيتم اللجوء إلى التعداد السكانى الجديد الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء،كما تم الاتفاق على أن لا تقل مدة تلك العقود عن خمس سنوات.
 
وأوضح فهمى أن المنظومة الجديدة للمخلفات أصبحت واضحة، كما حددت أدوار وإلتزامات كل طرف فى تلك المنظومة، مضيفا أنه لا يمكن فرض نظام واحد على كافة المحافظات لخصوصية واختلاف طبيعة كل محافظة عن الأخرى.
 
وأعلن وزير البيئة خلال المؤتمر الصحفى عن بدأ وزارة البيئة فى العمل على إعادة تأهيل مقلب القمامة بمنوف بمحافظة المنوفية حيث تم نقل المعدات إليه بعد الانتهاء من نقل تراكمات مخلفات مقلب أبو خريطة، مضيفا أن هناك خطة مختلفة وضعت للمقلب حيث بلغ حجم المخلفات به مليون طن، كما أنه جار إنشاء خليتين بمدفن كفر أبو داود بمدينة السادات وعمل سياج شجرى لعدم تأثيره على البيئة.
 
وأضاف وزير البيئة أنه خلال هذا العام سيتم نقلب مقالب القاهرة لصحراء العبور، ونقل قمامة المنطقة الجنوبية لمقلب ١٥ مايو، مشيراً إلى أنه جارى تخصيص ١٢٠٠ فدان بمنطقة جنيفة وتخصيصها لمصانع التدوير.
 
من جانبه وجه النقيب العام للعاملين بالنظافة المهندس أمين حسن الشكر للدكتور خالد فهمى وزير البيئة على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة وتغيير مفهوم التعامل مع العاملين بمجال النظافة وجامعى القمامة على مستوى محافظات الجمهورية، مضيفا أن وزير البيئة أصبح يمثل العاملين بمجلس الوزراء فى حقوقهم ومتطلباتهم، لافتاً إلى أنه تم فى عهده إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات وبناء المنظومة الجديدة وقانون المخلفات.
 

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خالد فهمى

وزارة البيئة

جامعو القمامة

منظومة النظافة الجديدة

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