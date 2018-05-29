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وزير البيئة: بدء إعادة تأهيل مقلب منوف لرفع مليون طن تراكمات قمامة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:13 م
وزير البيئة: بدء إعادة تأهيل مقلب منوف لرفع مليون طن تراكمات قمامة الدكتور خالد فهمى وزير البيئة
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الوزارة بدأت العمل فى إعادة تأهيل مقلب القمامة فى منوف بالمنوفية، بعد نقل المعدات من مقلب أبو خريطة، مضيفا: سيكون له خطة مختلفة لأن حجم القمامة به بلغت مليون طن، وبالتوالى جارى عمل خليتين فى مدفن كفر أبو داود، وسيتم عمل شبكة لعدم التأثير على البيئة.

 

وأضاف خالد فهمى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن: خلال هذا العام مقالب القاهرة الوفاء والأمل، والقطامية، سيتم نقلها لصحراء العبور، ومقلب 15 مايو سيتم نقل قمامة المنطقة الجنوبية له، وجارى تخصيص 1200 فدان لتخصيصها لمصانع التدوير، مشيرا إلى أنه جارى العمل بمحافظة الجيزة و بحث عمل نظام آخر، مؤكدا أن هناك خطط عمل يتم تنفيذها من خلال المحافظات، قائلا: لن نترك المقالب المتراكمة فقد تم وضع خطة وتم تقديمها للحكومة، وكل ذلك بالتزامن مع العمل فى محافظات الدقهلية والغربية، والقليوبية.


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