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وزير الاتصالات: نتوقع زيادة معدلات نمو القطاع لـ14% خلال 2018

الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:03 ص
وزير الاتصالات: نتوقع زيادة معدلات نمو القطاع لـ14% خلال 2018 المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت: هبة السيد
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قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات حقق أعلى معدلات نمو فى الدولة خلال العام الماضى بنسبة تصل 12.5%، وأنه يتوقع أن يصل معدل نمو القطاع خلال 2018 إلى 14%، وذلك على هامش لقائه بقيادات جمعية اتصال. 
 
ويصل عدد مستخدمى الإنترنت بمصر سواء الأرضى أو عبر الهاتف المحمول إلى نحو 37 مليون مستخدم، وذلك بنسبة انتشار بلغت نحو 44.3%، وفقًا لنتائج مسح استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الأسر والأفراد لعام 2017/2018، بتقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
 
وكشف تقرير حصل عليه "اليوم السابع"، عن وصول عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة ADSL لنحو 5.43 مليون اشتراك حتى نهاية فبراير 2018 مقارنة بنحو 4.37 مليون فى الفترة نفسها من 2017.
 
 ووصل عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول إلى نحو 32 مليون مستخدم، فيما بلغ عدد مستخدمى الـ"يو اس بى مودم" نحو 3.25 مليون حتى نهاية فبراير 2018.

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