وزير الاتصالات: الإعلان عن التحول الرقمى لمصر نهاية عام 2020

كتبت ــ هبة السيد

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القطاع قد حقق معدلات نمو وصلت إلى 14 % بنهاية الربع الأول من العام الحالي للمرة الأولى في تاريخه وفقا لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن النمو الذي تحقق كان بواقع 9.5 % لقطاع الاتصالات و 4.5 % لتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن القطاع قد تصدر خلال العام المالي الماضي النمو الاقتصادي في الدولة مدفوعا باستثمارات الشركات ورخص الاتصالات التي طرحتها الحكومة وفي مقدمتها رخص الجيل الرابع للمحمول .

وأوضح "أنه مع نهاية عام 2020 سيتم الإعلان عن التحول الرقمي لجمهورية مصر العربية بعد تطبيق استراتيجية ديجيتال إيجبت، مشيرا إلى أنه مع نهاية عام 2019 أيضا سيتم الانتهاء من تقديم كل الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية بحيث تسهل على المواطنين الحصول على الخدمات المستهدفة ".

وأكد: أننا نتحدث مع شركائنا من الشركات العالمية والمؤسسات الكبرى لتفعيل تطبيق هذه الاستراتيجية الهامة، خاصة وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح القاسم المشترك في تطور أي قطاع آخر بعد الانتهاء من تقديم خدمات وتقنيات الجيل الرابع على المحمول فهناك تجارب جادة وناجحة في اتجاه 5G، مشيرا إلى أن مصر اتجهت إلى تشجيع صناعة الإلكترونيات وأصبح هناك أول محمول صنع في مصر وتم تحويل التحديات إلى فرص وهناك اتجاهات قوية للاتجاه نحو تصنيع التابلت فلدينا شركات عالمية مستمرة في دعم التوجه الحكومي نحو صناعة الإلكترونيات" .

وتابع قائلًا:"إن الدعم الذي يحصل عليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القيادة السياسية للبلاد هو دعم كبير باعتبار هذا القطاع الواعد أحد القطاعات الهامة ومحرك رئيسي للاقتصاد الوطني حيث حقق القطاع قفزات في نسب النمو بلغت على مدار العامين الماضيين 12.5% وهذا يعد نموا غير مسبوق، كما أنه يشارك في الناتج المحلي الإجمالي GDP بأكثر من 3.5% و قد حقق القطاع صادرات بلغت 3.26 مليار دولار بزيادة أكثر من 1.7 مليار دولار عما كان عليه في السابق ".

وفي كلمته أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي :"على الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني وأنها الذراع التنفيذي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأن هناك تطابقا في الرؤى مع استراتيجية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والخاصة بالشركات الكبيرة وكذلك الشركات المتوسطة والصغيرة ".

ومن جانبه، قال الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة منظمة اتصال أن استراتيجية جمعية اتصال تتماشى مع الاستراتيجية العامة للحكومة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى أعلنها مؤخرا المهندس ياسر القاضي، خاصة وأن الدولة المصرية حريصة على توطين التكنولوجيا فى المجتمع ودمج وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العديد من القطاعات الحكومية وفى مختلف المجالات، وذلك لما لها من أثر ايجابى على زيادة معدلات النمو على كافة المستويات فى المجتمع".