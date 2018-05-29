video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 02:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الأوقاف: لا يسمح لغير المصرح لهم بالخطابة بالإشراف على الاعتكاف

الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:27 م
وزير الأوقاف: لا يسمح لغير المصرح لهم بالخطابة بالإشراف على الاعتكاف وزير الأوقاف خلال الاجتماع مع مديرى المديريات
كتب لؤى على
إضافة تعليق
التقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، بمديرى المديريات الإقليمية، بحضور جميع قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات، ووكلاء الوزارة، ومديرى العموم بديوان عام الوزارة، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة، مـنها: مناقشة الاستعداد للاعـتـكاف، والاحـتـفـال بـلـيـلة الـقدر، وصـلاة العيد، وسـرعة تسلـيم العمل للأئمة الجـدد، مع ضرورة تكثيف خطة التدريب التى ستبدأ عقب عيد الفطر بعدد من الدورات المتخصصة .
 
وفى بداية اللقاء أكد الوزير أن وزارة الأوقاف تمر بمرحلة ذهبية، حيث قطعنا شوطًا كبيرًا فى الإصلاح، ومنه ما يتصل بالترقيات والتعيينات والإيفاد والسفر، فقد ضُبطت بضوابط يصعب اختراقها، كما بين أنه تم اختيار الأئمة الجدد بعناية فائقة، مطالبًا بسرعة تسليمهم العمل، كما أشار أنه تم الدفع بما يزيد عن 180 قيادة من القيادات الوسطى والإشرافية فى ضوء ضخ دماء جديدة فى العمل القيادى.
 
كما أوضح أن جميع العاملين بالأوقاف هم خدام لبيوت الله (عز وجل)، فيجب أن يتسابق الجميع مع الزمن لخدمة المساجد والدعوة، مناشدًا إياهم بالتفانى فى العمل إلى أقصى درجة ممكنة، فالوظيفة أمانة، وهذه الأمانة سيحاسب عليها الجميع، مؤكدًا أن العاملين بالأوقاف أصحاب رسالة، فيجب أن يكونوا مؤمنين بها.
 
وفى السياق ذاته أكد أن ما يبذل وما يقدم من عمل هو جهد مشكور من أبناء الأوقاف، مطالبًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء .
 
ثم تعرض لضوابط الاعتكاف، منبهًا بضرورة الالتزام بالخطة التى طرحتها الوزارة، والسيطرة الكاملة على المسجد محل الاعتكاف، مع وجود إمام يؤدى دوره الدعوى على أفضل وجه، ولا يسمح بالمخالفة فى ذلك، ولا يسمح لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف بأداء من دروس الاعتكاف، ويجب إعداد وتهيئة مساجد الاعتكاف على أفضل وجه لراحة المعتكفين وتوفير المكان المناسب لهم .
 
كما أشاد بالدور الذى تؤديه الملتقيات الفكرية فيتجديد الخطاب الدينى، من خلال تقديم الفكر الوسطى، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مطالبا معاليه مديرى المديريات بضرورة الإعداد المبكر لساحات صلاة العيد حتى يتمكن المصلون من أداء الصلاة على الوجه الأكمل .
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف يلتقى مديرى المديريات لبحث خطة الاعتكاف وصلاة العيد

وزير الاوقاف

الاعتكاف

وزارة الاوقاف

صلاة العيد




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة