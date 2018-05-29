وزيرة التخطيط: إنجاز تسويات بـ50 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى

كتب عبد الحليم سالم

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إننا نشهد توقيع اتفاقية تسوية مديونية شركات الغزل والنسيج، فى إطار جهود الدولة لتحسين الاقتصاد، ما انعكس على ارتفاع معدلات النمو.

جاء ذلك فى كلمتها بحضور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام.

وأكدت على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية خاصة البطالة، لافتة إلى أن إجمالى التسويات مع بنك الاستثمار القومى بلغت 50 مليار جنيه .

وحول المديونية قالت إنها منذ سنة 1982، ونحن سعداء بذلك، وأيضا سنواصل التسويات مما ينعكس إيجابيا على البنك، بجانب التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بطرح الشركات.

وتعد مديونية شركات الغزل مديونية تاريخية، وتسويتها يدفعها إلى الانطلاق للمرحلة المقبلة.