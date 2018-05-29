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واشنطن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل

الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:41 م
واشنطن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل غزة
أ ف ب
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طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، كما إعلنت البعثة الأمريكية فى الأمم المتحدة الثلاثاء.

وقالت البعثة إن الاجتماع سيعقد بعد ظهر الأربعاء.

وأطلقت عدة فصائل فلسطينية نحو 30 قذيفة صاروخية من طراز "هاون" على مستوطنات دولة الاحتلال الإسرائيلى المتاخمة لقطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، ردا على المجازر التى ارتكبها الجيش الإسرائيلى فى حق الفلسطنيين الأيام الماضية.

وفور وصول القذائف الفلسطينية للمستوطنات اليهودية بجنوب إسرائيل، انطلقت صفارات الانذار فى أنحاء "شاعار هنيجيف" و"أشكول"، فيما اعترضت منظومة "القبة الحديدية" معظم القذائف؛ وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

 

 

 


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