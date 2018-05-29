واشنطن تسعى لإلغاء حظر صينى على واردات الدواجن الأمريكية

رويترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن واشنطن تضغط على الصين لإلغاء الحظر على واردات الدواجن من الولايات المتحدة فى إطار المحادثات التجارية بين الطرفين سعيا لدخول سوق قيمتها 600 مليون دولار لأرجل الدجاج وأجزاء أخرى.

وذكرت المصادر أن المسألة ستأتى ضمن الأولويات الكبرى مع توجه وكيل وزارة الزراعة الأمريكية تيد مكينى إلى بكين الأسبوع الجارى ضمن وفد تجارى أمريكى، بجانب زيادة فتح الأسواق أمام المحاصيل المعدلة وراثيا.

وتستورد الصين بالفعل دواجن بقيمة نحو مليار دولار سنويا من دول أخرى وتستأثر بمعظم التجارة العالمية فى أرجل الدجاج، وهو من الأطباق المميزة فى كثير من المناطق ومن الوجبات السريعة الشائعة فى أرجاء البلاد.

وتريد واشنطن أن تنهى بكين الحظر الذى فرضته فى يناير2015 على استيراد الدواجن الأمريكية بعد تفشى انفلونزا الطيور، ولم ترد وزارة الزراعة الأمريكية على طلبات للتعقيب أمس الاثنين، الذى وافق عطلة عامة.

كما لم ترد الإدارة العامة للجمارك الصينية، التى تتعامل مع شؤون الحجر المتعلقة بالواردات الزراعية، على رسالة عبر الفاكس لطلب التعليق، وكذلك لم ترد وزارة الزراعة والشؤون الريفية على رسالة بالفاكس تطلب التعقيب.

وقال أحد المصادر الذى اطلع على الأمر إن الدواجن تأتى بين المسائل التى تتصدر قائمة القضايا الكثيرة التى تود واشنطن إيجاد حل لها لتعزيز دخولها إلى السوق وزيادة مبيعات منتجاتها الزراعية.

وألغت بكين رسوم مكافحة الإغراق على الدواجن الأمريكية فى فبراير بعد ثمانية أعوام، لكن الحظر المفروض منذ 2015 بسبب انفلونزا الطيور لا يزال قائما.

وقالت واشنطن إن هذه القيود لم يعد لها ما يبررها إذ أن آخر حالة إصابة بفيروس فتاك للغاية ظهرت منذ ما يزيد على عام.