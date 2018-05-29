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نيجيريا تعتزم خفض الحد الأدنى لسن المسؤولين المنتخبين

الثلاثاء، 29 مايو 2018 07:31 م
نيجيريا تعتزم خفض الحد الأدنى لسن المسؤولين المنتخبين رئيس نيجيريا محمد بخارى
أ ش أ
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أعلن رئيس نيجيريا محمد بخارى اعتزامه توقيع قانون لخفض الحد الأدنى لسن المسؤولين المنتخبين خلال الأيام القليلة المقبلة.


وأوضح بخارى - فى تصريح اليوم الثلاثاء احتفالًا بيوم الديمقراطية فى نيجيريا - أن القانون سيخفض الشروط السنية لمرشحى الرئاسة من 40 إلى 35 عامًا، وللمحافظين وأعضاء مجلس الشيوخ من 35 إلى 30 عامًا.


وأشارت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية إلى أن المطالبات تزايدت بإدخال الشباب فى مجال السياسة فى نيجيريا، خاصة أن أغلب السكان ممن يبلغون 30 عامًا أو أقل.
ولفتت الشبكة إلى أن بخارى، البالغ من العمر 75 عامًا، يسعى للترشح لفترة رئاسية جديدة فى العام المقبل، ويطالبه الكثيرون بالتنحى، رغم عدم وجود حد أقصى لسن مرشحى الرئاسة بالقانو


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