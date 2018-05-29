نيبال تبلغ عن تفشى السلالة إتش5إن1 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

رويترز

ذكرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزارة تنمية الثروة الحيوانية النيبالية أن نيبال أبلغت عن تفشى سلالة إتش5إن1 من إنفلونزا الطيور بين مجموعات من البط قرب العاصمة كاتمندو.

وذكرت المنظمة فى تقرير على موقعها الإلكترونى أن هذا أول تفش للسلالة شديدة العدوى فى البلاد منذ 2017.

ورصد الفيروس فى سرب مؤلف من 5633 بطة تجرى تربيتها فى الأفنية الخلفية بمنطقة باجماتي، وتسبب فى نفوق 240 بطة بينما تم التخلص من الباقي.

وكتبت الوزارة فى التقرير قائلة "بدأ يظهر على البط الذى يربى فى الأفنية الخلفية أعراض السعار والإسهال الأبيض المائل للون الأخضر قبل أن ينفق. وتم التخلص من البط النافق بالشكل الملائم".

ويمكن أن تنتقل بعض السلالات الفرعية من إتش5إن1 إلى البشر.