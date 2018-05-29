نيابة شمال الجيزة تأمر بسرعة ضبط صديق المتهم بقتل زوجة شقيقه بالوراق

كتب سليم على

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، بسرعة ضبط وإحضار صديق المتهم بقتل زوجة شقيقه بالوراق.

وكشفت التحقيقات، أن قسم شرطة الوراق تلقى بلاغا من "سمير . ن . ى" 38 عاما "مبيض محارة"، يفيد بعثوره على جثة زوجة شقيقه" هبة . ر . و" 28 عاما "ربة منزل"، داخل مسكنها موثوقة اليدين ومكممة الفم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، لموقع الحادث.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه باجراء التحريات تبين وجود كسر بباب الشقة، وأفاد زوج المجنى عليها ويدعى"معوض . ن . ى"، باكتشافه سرقة مبلغ 50 ألف جنيه، من الشقة وبتكثيف الجهود وفحص علاقات المجنى عليها، والمترددين على مسكنها، توصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أشرف . ن . ى" 37 عاما "مبيض محارة"، شقيق زوج المجني عليها، وأصدقاءه "سيف . ع . س" 35 عاما، "سائق"، و"محمد . ع . ع "32 عاما "نقاش"، من أجل سرقتها.