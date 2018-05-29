نيابة بسيون تحبس عاطلا 4 أيام لمحاولته سرقة ماكينة صرف آلى

الغربية - عادل ضرة

أمرت نيابة مركز بسيون بمحافظة الغربية بحبس عاطل يدعى"رجب.ط.م" 4أيام على ذمة التحقيقات، بعد محاولته سرقة إحدى ماكينات الصرف الآلى ببندر بسيون.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز بسيون، بتمكن المقدم محمد عيسوي رئيس مباحث المركز، والقوة المرافقة له من ضبط المتهم المذكور أثناء محاولته سرقة ماكينة الصرف الآلى بسور مدرسة بدائرة المركز، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.