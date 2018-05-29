ننشر أسماء وصور أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح

ننشر أسماء وصور أوائل الشهادة الإعدادية، عقب اعتماد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح لها، والتى بلغت نسبة النجاح فيها 81,9%، حيث تقدم للامتحان 6524 طالباً وطالبة حضر من بينهم 6104 طلاب، ونجح 5003 طلاب.

وكشفت النتائج، أن أوائل الشهادة الإعدادية هم كنزى جمعة محمد طرمان، المركز الأول طالبة المدرسة الرسمية المتميزة للغات، بمجموع 279 درجة، وحنين بسيونى تاج الدين من مدرسة الشهيد كريم هنداوى، المركز الأول مكرر، وآية أيمن على حنيجل، المدرسة الرسمية المتميزة للغات، بمجموع 278.5 درجة "الثانى"، وآلاء ربيع السيد السيد، مدرسة الشهيد كريم هنداوى، "المركز الثالث" بمجموع 278 درجة.

وجاءت فى المركز الرابع شهد أيمن حامد عبد الوهاب، مدرسة الهدى الخاصة، بمجموع 278 درجة، وأمل محمد السيد من مدرسة السيدة عائشة للبنات "الرابع مكرر" وآية وائل عطا الله حسن، مدرسة زاهر جلال الإعدادية "الرابع مكرر"، وحبيبة عبد العزيز محمد عبد العزيز، المدرسة الرسمية المتميزة للغات "الرابع مكرر"، ومحمد عزت عبد الحليم، مدرسة الشهيد سامح مباشر "الرابع مكرر" ومريم هشام نبيل، مدرسة مطروح للغات "الخامس" وفاطمة حسام محمد، مدرسة مطروح الرسمية لغات "الخامس مكرر" ودنيا محمد عبد المنعم، مدرسة جمال عبد الناصر، "المركز السادس" وبسملة أحمد محمود من مدرسة الروضة الخاصة "السادس مكرر" وكريم أشرف مصطفى، مدرسة سامح مباشر"السادس مكرر"، ونور خالد هاشم، مدرسة الحرية الخاصة "السابع"، وغدير أحمد فتحى، مدرسة زاهر جلال "السابع مكرر" وسارة فتحى عيد الرحيم، مدرسة السيدة عائشة "السابع مكرر" وأسماء وجيه عبد الرازق، مدرسة كريم هنداوى "السابع مكرر" وأميرة محمد عزت، مدرسة السيدة عائشة "السابع مكرر" ومريم عبدالله إدريس، مدرسة الهدى الخاصة "السابع مكرر"، وشادية ياسر لطفى، مدرسة زاهر جلال "السابع مكرر".

وجاءت فى المركز الثامن ميار أمير عبد اللطيف، مدرسة كريم هنداوى، وشهد محمد المتولى، مدرسة السيدة عائشة "الثامن مكرر"، ومريم السيد عبد السلام، المدرسة الرسمية لغات "الثامن مكرر"، وألاء صبرى موسى، مدرسة زاهر جلال "الثامن مكرر".