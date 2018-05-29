نقابة الزراعيين: زيادة دعم "الزراعة" لـ5 ملايين جنيه سنويًا أول يوليو

قال المهندس محمدى البدرى، عضو مجلس نقابة المهن الزراعية، إن وزارة الزراعة رفعت الدعم السنوى الخاص لها من 2 مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن الزيادة ستبدأ الوزارة فى صرفها بداية يوليو المقبل.

وأضاف "البدرى" لـ"اليوم السابع"، أن المبلغ رغم الزيادة غير كافى لتغطية دفعات المعاشات، حيت تصل الدفعة الواحدة منها إلى 18 مليون جنيه، موضحا أن قرار زيادة الدعم جاء استجابة لمطلب النقابة لزيادة الدخل، فى آخر اجتماع لها مع وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا.