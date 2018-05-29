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ميركل تعلن دعمها وزير الداخلية الألمانى فى فضيحة مكتب اللاجئين ببريمن

الثلاثاء، 29 مايو 2018 05:17 م
ميركل تعلن دعمها وزير الداخلية الألمانى فى فضيحة مكتب اللاجئين ببريمن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل
برلين (أ ش أ)
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قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم الثلاثاء، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تدعم جهود الكشف عن فضيحة مكتب الهجرة واللاجئين فى بريمن من قِبل وزارة الداخلية الألمانية.

ومن المقر أن يمثل وزير الداخلية الألمانى اليوم أمام لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألمانى لتقديم أجوبة عن الاتهامات المرتبطة بمنح مكتب الهجرة واللاجئين فى بريمن حق اللجوء لـ1200 طالب لجوء بصفة غير قانونية فى الفترة ما بين 2013 و2016.

وأشار زايبرت إلى أن مكتب الهجرة واللاجئين يخضع لرقابة وزارة الداخلية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية عقابية ضد المتسبب دون أى تنصل من المسئولية.

وطبقًا لتقارير إعلامية، قال وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر إن السرعة وضمان البت فى طلبات اللجوء هما الدافعان الرئيسيان لإنشاء ما بات يعرف بـ(مراكز الإرساء)، وهى مراكز مؤقتة لاستقبال اللاجئين حتى يتم البت فى طلبات لجوئهم.

ووفقًا لخطط وزارة الداخلية الألمانية حتى نهاية الصيف أو بداية الخريف، تم افتتاح ستة مراكز أولية نموذجية، حيث سيتم إيواء حتى 1500 شخص فى كل مركز، مع زيادة عمليات الترحيل المباشر لمن تم رفض طلباتهم.

 


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