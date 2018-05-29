موسكو: نرغب فى لقاء مع عمان وواشنطن بشأن محافظة درعا

موسكو (أ ف ب)

أعلنت روسيا الثلاثاء، رغبتها فى تنظيم لقاء "بأسرع ما يمكن" مع الأردن والولايات المتحدة لبحث مستقبل محافظة درعا السورية فى جنوب البلاد، وذلك بعد تحذير واشنطن لدمشق من تنفيذ أى هجوم فى هذه المنطقة.

وقال ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى إن "الاتصالات مستمرة مع الأردنيين والأمريكيين" بشأن هذه المنطقة التى تنتشر فيها عدة مجموعات مسلحة.

وأضاف "نحن نؤيد فكرة لقاء ثلاثى على المستوى الذى يريده شركاؤنا، وكلما أسرعنا فى تنظيم اللقاء كان أفضل".

وكانت واشنطن حذرت دمشق السبت، من تحرك "حازم" فى حال انتهكت وقف اطلاق النار فى جنوب سوريا حيث تمت إقامة "منطقة خفض تصعيد" فى 2017 إثر اتفاق بين روسيا والأردن والولايات المتحدة باعتبار هذه الدول "ضامنة".

وبحسب سكان فى المنطقة فان طائرات سلاح الجو السورى القت الجمعة، منشورات على بلدات محافظة درعا محذرة المجموعات المسلحة التى تسيطر على المنطقة من هجوم وشيك.

واعتبر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الاثنين، أن القوات السورية هى القوة الوحيدة التى يفترض أن تكون منتشرة فى المحافظة.

وقال لافروف "منذ البداية يفترض الاتفاق الذى أحدثت بموجبه منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا، انسحاب كافة القوى غير السورية من هذا الجزء من البلاد".

وأضاف "بديهى أن انسحاب كافة القوى غير السورية يجب أن يتم بشكل متماثل، بمعنى أنه طريق باتجاهين".