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منظمة خريجى الأزهر فى ماليزيا تعقد ندوة بعنوان "نصرة القدس"

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:58 م
منظمة خريجى الأزهر فى ماليزيا تعقد ندوة بعنوان "نصرة القدس" الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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قال داتو محمد فخر الدين، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بماليزيا أن دور فروع المنظمة المنتشرة بأنحاء العالم لا يقتصر فقط على التصدى للأفكار الهدامة المتطرفة والحفاظ على الوسطية التى يمثلها الازهر الشريف؛ بل يشمل التصدى للهجمات الصهيونية التى تمس تاريخ الأمة الإسلامية وثوابتها.

جاء ذلك فى ندوة "نصرة القدس "التى نظمها فرع خريجى الأزهر بماليزيا بالتعاون مع جمعية علماء ماليزيا والأكاديمية الإسلامية بجامعة ملايا بكوالالمبور.

 وأكد فخر الدين رئيس الفرع على أهمية مجهودات الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الاكبر أ.د/احمد الطيب شيخ الازهر الشريف رئيس مجلس إدارة المنظمة, فى التصدى للمحاولات الرامية لتهويد القدس وطمس هويتها الإسلامية.

وأشاد جمال متولي سفير بمصر بماليزيا بمحورية دور فروع المنظمة فى أنحاء العالم, خاصة دول شرق آسيا في مكافحة ظاهرة الغلو والتطرف والحفاظ على روح الرحمة والوحدة بين المسلمين, مؤكداً  أن مصر حكومةً وشعباً تدعم مواقف الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الازهر وتقف معهما كالبنيان المرصوص.

  حضر الندوة جمع من الشخصيات الإسلامية وممثلي الجمعيات الشعبية من كافة الأطياف الماليزية الرسمية وغيرها.

 


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ندوة القدس

الازهر الشريف

المنظمة العالمية لخريجى الازهر




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