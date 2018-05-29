مكافحة المخدرات تضبط عاطلين قبل ترويجهما 910 جرامات لمخدر الفودو

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة القبض على كل من "على . م . ع" 33 سنة، عاطل، و"فكرى . م . ف" 38 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 11 قضية آخرها قضية "مخدرات"، لمزاولتهما نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من دائرة قسم شرطة الشرابية مسرحاً لتجارتهما غير المشروعة.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة بأماكن ترددهما وتم ضبطهما أثناء تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو وزنت 910 جرامات، ومبلغ مالى، 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.