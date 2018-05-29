video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 9 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى غارة شرق أفغانستان

الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:30 ص
مقتل 9 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى غارة شرق أفغانستان الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
إضافة تعليق

قتل 9 أشخاص وأصيب 8 آخرون اليوم الثلاثاء، فى غارة شنتها القوات الأفغانية على مقاطعة نانجارهار شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن مسئولين فى الحكومة الأفغانية قولهم أن الغارة استهدفت منطقة تشابارهار، وكان من القتلى والمصابين عدد من أقارب رئيس مجلس الشيوخ فضل الهادى مسلمار.

وأعلنت حكومة الإقليم، دون الكشف عن مزيد من المعلومات، أن التحقيق يجرى للتحقق من الظروف المحيطة بالحادث، بينما وصف حاكم إقليم هلمند حياة الله حياة الحادث بأنه مؤلم وتعهد بإجراء تحقيق شامل فى الحادث.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حركة طالبان تقتل شيخا قبليا فى أفغانستان بعد تصميمه وسام شجاعة لترامب

داعش يتكبد خسائر فادحة فى هجمات جوية أمريكية بشرق أفغانستان

افغانستان

غاره شرق افغانستان

القوات الافغانيه

الحكومه الافغانيه




لا تفوتك
"الأزهر للفتوى" يوضح حكم إفطار طلاب الشهادة الثانوية أثناء الامتحانات

"الأزهر للفتوى" يوضح حكم إفطار طلاب الشهادة الثانوية أثناء الامتحانات

صور.. استعدادات الفراعنة لودية كولومبيا.. تعديل موعد التدريبات وزيادة الجرعة وبرنامج خاص للصائمين.. النني يشارك في الشوط الثاني.. تجربة وردة وصبحي في مركز محمد صلاح

صور.. استعدادات الفراعنة لودية كولومبيا.. تعديل موعد التدريبات وزيادة الجرعة وبرنامج خاص للصائمين.. النني يشارك في الشوط الثاني.. تجربة وردة وصبحي في مركز محمد صلاح

المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن يكشف وقوع انهيارات فى صفوف الحوثيين المدعومين من إيران.. العقيد الركن تركى بن صالح المالكى: استهدفنا الأشخاص المسئولين عن تصنيع الطائرات من دون طيار فى صعدة

المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن يكشف وقوع انهيارات فى صفوف الحوثيين المدعومين من إيران.. العقيد الركن تركى بن صالح المالكى: استهدفنا الأشخاص المسئولين عن تصنيع الطائرات من دون طيار فى صعدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة