مقتل 9 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى غارة شرق أفغانستان

كابول (أ ش أ)

قتل 9 أشخاص وأصيب 8 آخرون اليوم الثلاثاء، فى غارة شنتها القوات الأفغانية على مقاطعة نانجارهار شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن مسئولين فى الحكومة الأفغانية قولهم أن الغارة استهدفت منطقة تشابارهار، وكان من القتلى والمصابين عدد من أقارب رئيس مجلس الشيوخ فضل الهادى مسلمار.

وأعلنت حكومة الإقليم، دون الكشف عن مزيد من المعلومات، أن التحقيق يجرى للتحقق من الظروف المحيطة بالحادث، بينما وصف حاكم إقليم هلمند حياة الله حياة الحادث بأنه مؤلم وتعهد بإجراء تحقيق شامل فى الحادث.